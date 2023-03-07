Uber 今（7）日宣布 Margarita Peker （楊麗達）即日起接任 Uber 台灣總經理；這是暨 Uber Eats 台灣首位女性總經理李佳穎之後，Uber 再次內部拔擢的Uber 台灣首位女性總經理。

Uber 表示，來自澳洲的 Margarita 於2017年加入 Uber，陸續於 Uber 和 Uber Eats 累積行銷和營運職務經驗。擔任 Uber 台灣總經理前，Margarita 是Uber 紐澳市場營運總監，負責該地區 Uber 成長、消費者端產品和區域獲利。此外，Margarita 也曾於全球領導團隊擔任不同要職，推動 Uber One 會員方案和促進顧客體驗的國際專案。

Margarita 表示，來台灣後很快對台灣民眾的人情味及城市活力留下深刻印象。 Uber 顯然已經成為維繫城市交通脈動的一環，塑造了良好的乘車體驗，衷心期盼儘快開展合作新契機。

原總經理 Raymund Li （楊思祥）轉戰歐洲，擔任 Uber 南歐與中東歐區域市場總經理。