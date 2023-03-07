臺灣指數公司目前已發布21檔ESG指數，資產規模超過1,000億元，明天在證交所掛牌上市的「群益台灣ESG低碳50 ETF」，更在短短三天內募集達48億元，創下近兩年來募集金額之紀錄，希望可以藉由第一棒低碳ETF掛牌上市，群起效尤、一棒接一棒，獲得投資朋友及企業對低碳議題的支持。

群益投信賴政昇董事長表示，「群益台灣ESG低碳50 ETF」是群益投信首檔符合主管機關認定的「ESG基金」，這對於臺灣證券市場及群益投信皆具重大意義。群益投信身為國內前三大的資產管理公司，希望在對的時間點領頭低碳投資趨勢，積極發揮永續投資影響力，本檔「群益台灣ESG低碳50 ETF」無論是提供臺灣投資人趨勢操作，或是作為臺股長期核心配置，都是相當適合的投資工具，希望透過永續投資影響力，讓整個台灣、整個地球一起共存、共榮、共好。

臺北大學陳達新副校長表示，隨著ESG、淨零排放、碳費、碳稅等議題愈受重視，2016年起企業永續發展研究中心創設「SEED」評鑑系統，並以「台灣永續評鑑」為基礎，這次與臺灣指數公司、群益投信合作發布「臺灣ESG低碳50指數」及「群益台灣ESG低碳50ETF」商品，為臺灣首檔ESG低碳市值型ETF，絕對是低碳投資浪潮下，適合存股與追求碳金投資獲利之ESG金融商品。

臺灣證券交易所、群益投信、國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心（企業永續發展研究中心）及臺灣指數公司（臺指公司）於今共同舉辦「臺灣永續、淨零共好–臺灣首檔ESG低碳指數暨ETF發表會」。同時安排三場專題演講，分別由臺指公司陳文練副總經理分享「臺灣ESG低碳50指數」、企業永續發展研究中心池祥麟主任介紹「台灣永續評鑑」模型，及群益投信張菁惠副總經理發表「群益台灣ESG低碳ETF」（00923）。