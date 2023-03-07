受惠HYUNDAI原廠積極開發新車、新能源車與商用車，2022年無懼逆境躍居全球第三大汽車集團，國內同樣新車暢銷，全年成長雙位數達到15%，展現國產品牌唯一連續三年正成長的旺盛氣勢，休旅、電動新車計畫入列之下，HYUNDAI挑戰連續四年正成長。

在原廠奧援「一年一款電動新車」、「一年一款國產新車」承諾下，全新品牌純電跑車IONIQ 6於3月7日周二搶先登場，將開創全新電動車時代的跑車駕馭新樂趣。在國產新車方面，第二季上市Tucson L Turbo-Hybrid，搭載品牌新科技的渦輪與油電複合引擎動力，創造高效性能與驚艷節能的最佳表現。此外，大改款KONA放大車身尺寸，提供多種動力選擇，預計將在年底與國人見面。站穩3噸半級銷售軍寶座，今年HYUNDAI將邁向品牌商用車新計畫，將預計再引進MIGHTY新5噸級產品線，以新世代駕駛座艙級超越同級最大載運量，搶攻區域型物流業市場，同時招募商車新的銷售服務通路夥伴，擴大建構商車經銷網絡。

在數位銷售服務體驗方面，南陽實業3月起推出數位化顧客服務「WE CARE 3.0」，從銷售、售後到日常行動服務全數再生級，包含全車系線上訂車系統、新車訂售管理與電子e化流程，售後服務新增保修數位支付、鈑噴線上估價、60分鐘超級快保等，為了滿足車主用車生涯需求，專屬Hyundai APP集結南陽關係企業資源，整合了保險續保、融資、中古車買賣等相關業務，並建立線上商城推出車用部品選購。

三陽重要子公司南陽實業公告董事會決議111年度盈餘分派，擬發放股票股利新台幣3億1807萬1460元、現金股利新台幣6715萬6814元，並於5月15日召開股東會。南陽實業董事會亦決議辦理盈餘轉增資發行新股，發行總金額新台幣3億1807萬1460元，股數3180萬7146股，每股面額新台幣10元，其用途為充實營運資金。