財政部關務署委由台灣國際造船股份有限公司新造100噸級巡緝艇，7日舉行第3艘海格艇（CP-10005）交船典禮。(台中關提供)

財政部關務署委由台灣國際造船股份有限公司新造100噸級巡緝艇，7日舉行第3艘海格艇（CP-10005）交船典禮。(台中關提供)

財政部關務署委由台灣國際造船股份有限公司新造100噸級巡緝艇，7日舉行第3艘海格艇（CP-10005）交船典禮，由台中關關務長陳木生與台船公司副總經理顏聰輝共同主持，典禮中顏聰輝將船模移交給陳木生，以象徵交船。將投入強化海關查緝效能杜絕海上走私，展現海關打擊不法的決心。

台中關指出，海關推動巡緝艇汰舊換新計畫，落實政府「國艦國造」及「新世代反毒策略2.0」中優化查緝工具政策，並維謢海上第一線執勤同仁及船艇安全，爰汰換舊有巡緝艇。今日交船的「海格艇」於2021年9月開工，2022年3月安放龍骨，歷經約1年6個月建造完工。

台中關表示，「海格艇」配屬於台中關，相較過去100噸級巡緝艇，船艉採加寬船型設計，大幅提升排水量及載重噸，最高航速可達30節，續航力可達1300海浬以上，備有高效能夜視偵查系統與通訊設備，並搭配操縱靈活之高速舷外機工作艇，可於淺水區域執行勤務，新艇具有高安全性、高機動性及高偵蒐能力。

台中關強調，目前接艇同仁均已完成接艇前教育訓練，交船後將積極投入中部海域執行海上巡緝任務，守護國境安全第一道防線。採購案辦理期間亦成立「海關巡緝艇汰舊換新採購廉政平台」邀請外部委員與專家學者，針對履約過程中面臨的問題進行意見交流；藉由檢察、廉政、調查機關等單位共同把關，確保採購案履約品質。