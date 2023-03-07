一名50歲女子無內科病史，平常非常重視養生，某天突然頭暈、全身水腫，緊急就醫發現，女子血壓與血鈣指數均飆高，被判定為急性腎衰竭合併高血鈣症，醫師表示，經詢問得知，女子生活非常自律，飲食以大量蔬果為主，但因額外補充鈣，造成血中含鈣量過高，引發腎鈣化，產生「乳鹼症候群」，嚴重可能導致死亡。

中國醫藥大學新竹附設醫院腎臟科醫師林旻皞表示，該女子就醫時，血壓高達170/104(mmHg)，且血中肌酸酐5.47mg/dl，遠高於正常人的1mg/dl，血鈣指數也高達15.1mg/d) ，幾近於正常值的2倍，初步判定為急性腎衰竭合併高血鈣，經大量輸液與利尿劑治療後，轉入病房。

林旻皞表示，該女子每天吃不到兩餐，飲食內容以大量蔬果為主，常吃生菜沙拉、少吃肉，再加上額外補充鈣、鎂、維生素D，造成鈣質攝取過量，引發腎鈣化及產生腎結石。

林旻皞表示，除了對該女子進行降低血鈣治療外，也追蹤其腎功能及鈣離子，經排除其他引發腎衰竭的病因，最後診斷為乳鹼症候群（Milk-Akali Syndrome），就是攝取過多的鈣和可吸收的鹼，引發高血鈣和代謝性鹼中毒，「如果不治療，最嚴重可能導致腎功能衰竭及死亡。」

他表示，民眾補鈣應從飲食著手，如黃豆製品、白菜、空心菜、花椰菜等均含有豐富的鈣質，且人體吸收率高，其中白花椰菜吸收率是乳製品的2倍，民眾若要從保健食品補充鈣質，建議攝取量為每日1000毫克，約每天2~3片鈣片(400毫克/片)，千萬不可超過每日上限2500毫克。