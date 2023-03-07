疫情流感化，商務會議需求復甦，寒居酒店BeGood餐廳推出週一至週五半日會議專案，午間方案每位2,200元起、晚間方案每位3,000元起，專案包含米其林人氣星廚設計的地中海風格料理套餐、會議點心，並可連續使用場地5小時，省去包場壓力。

寒居酒店表示，採光明亮、通透的餐廳空間，可依需求彈性規劃成10人的小型會議包廂至80人的活動展演場地，舒適愜意的會議環境，有助活動質感及團隊效能提升，滿足中山區周邊中小企業及品牌新品發布會等多元活動需求。

寒居酒店BeGood餐廳位於飯店二樓，全區擁有大片落地窗的自然採光、海灘渡假風格的裝潢，特聘米其林人氣星廚林明健設計地中海風格料理，兼具烘焙坊、咖啡廳及餐廳的全日餐飲服務，四通八達的便利交通、一站結合住宿與餐飲的絕佳優勢，深受國內外商務人士以及品牌活動喜愛。

擁有獨特設計感、空間彈性多的中小型場地近年來逐漸受到青睞，寒居酒店鄰近捷運松江南京站出口步行僅一分鐘，位於台北捷運雙線交匯樞紐、距松山機場也只需10分鐘的車程，二樓BeGood餐廳提供平日半日會議專案，消費者可依照需求，選擇上午11點30分至下午4點30的午間專案，晚間專案則包含下午2點30分至6點的會議以及6點至9點的晚宴兩個時段，會議場次皆提供視聽設備、麥克風及文具備品，用餐時段更提供每人一套地中海風格套餐，包含沙拉、湯品、主菜以及甜點，會議中間另提供 BeGood烘焙坊人氣熱門的常溫點心，如司康、龍眼費南雪、烏龍茶達客瓦茲等茶點，搭配自助茶及咖啡，讓開會也能擁有好食、好心情。