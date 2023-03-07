迎接世界棒球經典賽，台中市府局處長都穿上客製化球衣，背後數字則暗藏玄。(林欣儀攝)

世界棒球經典賽A組預賽將於3月8日在台中洲際棒球場開幕，市府各局處首長7日穿上客製化球衣出席市政會議，市長盧秀燕因連續兩次競選都抽中3號，特別挑選「3」號幸運號碼；民政局長吳世瑋選中「77」號，笑稱是「77乳加巧克力」；工策會主委黃于珊、市府祕書處長謝佳蓁分別為13、14號，站在一起成為「一生一世」。

市府局處首長的經典賽專屬球衣，除了在背後繡上個人姓名，也由局處長各自選擇喜愛的號碼，其中，勞工局長張大春為88號、吳世瑋及客委會主委江俊龍都是77號、新聞局長鄭照新則是66號，有趣的是，原民會代理楊馨怡穿的是22號，市府人員打趣說，楊馨怡、鄭照新站在一起就成為「2266」。

運動局長李昱叡穿的是1號球衣，另市府副祕書長賴淑惠因生日是8月、特別穿上8號球衣，研考會主委劉彥澧因自己與妻子徐巧芯生日都是18號、特別挑選18號球衣。

李昱叡表示，球衣編號從0號到99號都有，由各局處長自行選擇號碼，目前局處長挑中號碼重複的情況不多；世界棒球經典賽A組預賽8日將在台中開幕與開賽，用棒球為主題，藉以迎接世界球星到台中，也展現市府各局處齊心辦好活動，呼籲全國球迷一起進場為中華隊加油。