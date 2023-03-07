竊賊偷走將近百萬元的刮刮樂彩券。（警方提供／李京昇苗栗傳真）

警方查獲毒品、彩券等證物。（警方提供／李京昇苗栗傳真）

53歲劉姓男子日前3日從新北市搭火車到苗栗市，涉嫌偷機車、千斤頂，再到1家彩券行搜刮370本、1300張刮刮樂彩券，導致店家損失近百萬元，苗栗警方循線追查，6日在劉嫌準備外出慶生時，將其逮捕歸案，並在劉租屋處起獲毒品、彩券等證物，全案依加重竊盜、毒品等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

據查，劉嫌3日晚上搭火車到苗栗縣苗栗市區，先隨機偷竊1輛機車和千斤頂，4日凌晨2點多，他鎖定苗栗市光復路上1家彩券行，並用千斤頂撬開店家大門，將店內370本、1300張刮刮樂彩券洗劫一空，導致業者損失近百萬元。

劉嫌犯案後逃逸，又搭火車返回新北市樹林區租屋處，自以為神不知鬼不覺，還刮掉500多張刮刮樂，並兌換2萬元現金購買毒品，6日凌晨1點劉嫌準備外出慶生，殊不知苗栗警分局早已成立專案小組鎖定他的行蹤，正當他要開心出門慶生，就被員警當場逮捕。

警方在他租屋處起出還未刮掉的800多張刮刮樂彩券，以及他用贓款買來的毒品，還有身上剩餘的4000元彩金，劉嫌被捕後也坦承不諱，全案依加重竊盜、毒品等罪嫌將劉嫌移送偵辦，察官聲請羈押獲准，檢警後續也持續擴大清查劉男所犯案件。