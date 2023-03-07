新北一名2寶爸與人妻發生婚外情，事後不滿被分手，恐嚇要公開兩人姦情，被人妻告上法院，慘賠10萬元，而人妻的丈夫發現2人曾在摩鐵開房12次，也向小王提告侵害配偶權，法官勘驗相關證據，判小王應應給付人夫60萬元。

據判決書指出，人夫與妻子結婚17年，於2020年婚姻告終，人夫指控婚姻存續期間，小王與妻子上摩鐵開房12次，然妻子欲結束婚外情時，小王竟百般阻擾，甚至以公布妻子照片為手段，遭法官判罰10萬元，但迄今仍未表示任何歉意，小王行為已侵害他的配偶權，致其痛苦不已，因此提告求償精神撫慰金100萬元。

法庭審理時，小王對於人夫的指控並未爭執，但認為對方請求的慰撫金過高。法官勘驗2人LINE對話紀錄，發現人妻曾傳訊「昨晚洗澡時有點裂。暖機要長一點」，小王則回「以後衝太快，提醒我慢一點」、「快3週沒有抱抱了，想鑽下去，挑逗妳」等語，又小王曾傳送私密照片予人妻，認為其行為已侵犯人夫配偶權，應給付人夫60萬元。