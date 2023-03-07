終端市場需求冷颼颼，砷化鎵廠2月營收同步探低，全新2月合併營收為9823萬元，月減12%，年減62.58%，累計前2月合併營收為2.1億元，年減61.98%。

不過，雖然2月營收探低，全新預期，2月是2023年的低點，營收有機會逐月並逐季向上。

歐系外資最新報告因智慧型手機前景疲弱，將全新2023年/2024年每股盈餘下調12%/3.5%，但維持全新「優於大盤表現」評等，目標價則由80元上調至105元。