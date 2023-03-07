香港信報報導，最終恒指半日收報20,850，升246點或1.2％，國指報7,026，升1.3％。科指午收4,194，升0.4％。半日成交額為700.16億港幣。
藍籌大致向好，阿里巴巴為升勢主要動力，半日漲3.6％，貢獻恒指55點升幅，騰訊升0.2％，京東漲1.2％。周大福董事總經理陳世昌辭職，半日跌5.5％。
港股7日早盤一度升逾400點，重上20天線。恒指開盤漲3點，報20,606，曾倒跌66點，最低至20,536，之後止跌回升，更突破20天線（現處20,694）後買盤湧至，大盤進一步攀上，恒指最多升402點，最高至21,005，但未能站穩50天線（現處20,946）。
香港信報報導，最終恒指半日收報20,850，升246點或1.2％，國指報7,026，升1.3％。科指午收4,194，升0.4％。半日成交額為700.16億港幣。
藍籌大致向好，阿里巴巴為升勢主要動力，半日漲3.6％，貢獻恒指55點升幅，騰訊升0.2％，京東漲1.2％。周大福董事總經理陳世昌辭職，半日跌5.5％。
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