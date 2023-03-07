港股7日早盤一度升逾400點，重上20天線。恒指開盤漲3點，報20,606，曾倒跌66點，最低至20,536，之後止跌回升，更突破20天線（現處20,694）後買盤湧至，大盤進一步攀上，恒指最多升402點，最高至21,005，但未能站穩50天線（現處20,946）。