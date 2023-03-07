香港信報報導，最終恒指半日收報20,850，升246點或1.2％，國指報7,026，升1.3％。科指午收4,194，升0.4％。半日成交額為700.16億港幣。

藍籌大致向好，阿里巴巴為升勢主要動力，半日漲3.6％，貢獻恒指55點升幅，騰訊升0.2％，京東漲1.2％。周大福董事總經理陳世昌辭職，半日跌5.5％。

港股半日漲145點 百度漲4.3％
港股3月開門紅 恒生科指暴漲逾6％
恒生指數半日上漲8點 碧桂園服務跌逾7％
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