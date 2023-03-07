葉酸可幫助預防胎兒大腦缺陷，是孕婦必須補充的維生素。營養師廖敏涵指出，不只是孕婦，年長者、酗酒者、腸道相關疾病者、遺傳變異者及飲食攝取不足者，都應該補充葉酸，否則可能導致貧血、免疫功能下降，嚴重甚至癌症。

廖敏涵在臉書「Ruby兔子／營養師」粉專發文指出，葉酸又稱維生素B9，是水溶性維生素B群的一種。缺乏葉酸可能導致巨球性貧血、胎兒神經管缺陷、免疫功能下降、心血管疾病、持續性腹瀉、食慾不振、口腔潰爛，甚至癌症。

廖敏涵指出，容易缺乏葉酸的族群不只孕婦，還包括年長者、酗酒者、腸道相關疾病者、遺傳變異者及飲食攝取不足者。

除透過營養品補充，也有許多天然食物含有葉酸

●蔬菜類：高麗菜、菠菜、綠花椰菜等。

●水果類：橘子、香蕉、奇異果等。

●豆魚蛋肉類：豬肝、蛋黃、黃豆等。

●乳品類：牛奶、乳酪、優格等。

●堅果類：核桃、腰果、栗子等。

●全穀類：燕麥、糙米、藜麥等。

廖敏涵提醒，葉酸為水溶性維生素，經高溫烹調易流失，且食物中攝取的葉酸較難計算，若為孕前、孕期、哺乳期或其他原因需要補充，建議直接選擇活性葉酸或孕哺型的綜合維生素。

一般成人建議葉酸攝取量為每日400微克，備孕期建議每日400微克，懷孕期每日600微克，哺乳期則每日500微克。懷孕期的補充，主要為懷孕初期至懷孕第3個月。

廖敏涵表示，葉酸的上限攝取量為每日1000微克，建議可選擇含多種維生素的補充劑，體內需有足夠的維生素B12，葉酸才容易合成進而發揮功能。建議在早上飯後補充，吸收效果較佳；若有服用藥物，則需間隔1至2小時。