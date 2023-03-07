苗栗施打率偏低。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

3月1日至20，日凡設籍苗栗縣50至64歲民眾接種任何1劑次新冠疫苗可獲得超商禮劵200元；65歲以上長者施打任何1劑次新冠疫苗則可領取500元超商禮劵。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

新冠肺炎疫情趨緩，但迄今仍未停歇，根據中央流行疫情指揮中心統計，苗栗縣近半年至少完成1劑追加劑的比率不到2成，遠低於全國平均標準。縣長鍾東錦7日特別化身為「代言人」接種第4劑莫德納次世代雙價疫苗，呼籲符合資格的民眾盡快到各合約醫療院所接種疫苗。

苗縣衛生局長張蕊仙指出，依據中央流行疫情指揮中心公布的數據顯示，只要半年內有打追加劑疫苗，就能有效降低感染率，苗栗縣近6個月內至少完成1劑追加劑比例為16.64％，遠遠低於全國平均21.76％。其中，家中有長幼族群的50至64歲族群，完成追加劑疫苗比例也只有19.63％，也是遠低於全國平均25.68％。

大千醫院總裁、醫師徐千剛說，根據研究資料顯示不論是否感染，打疫苗可以提升保護力，避免重症及死亡發生，65歲以上長者接種次世代疫苗，將可減少84％住院風險，希望今年3至4月之間，每個人最少要打1劑疫苗，沒打過疫苗的民眾還是要打基礎劑，打過追加劑的人要繼續打，包含確診3個月的民眾，也要打疫苗。

有鑑於苗縣疫苗施打率偏低，苗栗縣長鍾東錦帶頭親自接種莫德納次世代雙價疫苗，擔任防疫健康代言人。他說，目前仍為呼吸道疾病流行期，新冠疫情尚未結束，呼籲鄉親為避免遭受雙重感染，符合接種流感及新冠肺炎疫苗民眾應完整接種疫苗，提升雙效免疫力。

衛生局指出，縣府目前推出「苗準健康，疫苗加一，解封安心」活動，踴躍接種新冠疫苗，為增加接種誘因自3月1日至20，日凡設籍苗栗縣50至64歲民眾接種任何1劑次新冠疫苗可獲得超商禮劵200元；65歲以上長者施打任何1劑次新冠疫苗則可領取500元超商禮劵，請符合接種對象請踴躍接種。