高雄洪姓男子2月24日凌晨喝個爛醉、酒駕擦撞路旁轎車後翻車，所幸只有手腳擦傷。警方到場時，洪男企圖跑到對面海產店拿酒喝、掩蓋酒駕事實，所幸員警及時攔截酒測，職業軍人身分也曝光。陸軍第八軍團指揮部7日聲明強調，洪男酒駕肇事隱匿未報，已配合檢警調查，並依「刑懲併行」原則檢討重懲列汰。

2月24日凌晨2時，洪男開轎車行經苓雅區光華一路、苓雅一路口時，擦撞路旁停放的轎車和機車，當場翻車、四輪朝天。所幸他爬出車外，只有手腳擦傷，也沒造成其他人傷亡。

當時，洪男眼見警方到場，竟直接走到對街海產店，企圖打開冰箱拿出啤酒喝，要掩蓋自己酒駕的事實，但隨即被隨後趕到的員警制止。警方對洪男酒測，測得每公升0.81毫克，依公共危險罪嫌將他移送法辦。

陸軍第八軍團指揮部表示，洪男酒駕肇事隱匿未報，本部獲悉後主動聯繫警察局查證，洪士確於於今（112）年2月24日休假期間酒駕肇事，本部秉持酒駕零容忍的態度，配合檢警調查，並依「刑懲併行」原則，檢討重懲列汰。

八軍團強調，國軍對於防制酒駕不遺餘力，對於少數官兵心存僥倖、以身試法，絕不寬貸；另將援引為例，持恆強化宣教，以端正綱紀。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！