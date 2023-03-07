香港喜劇天王周星馳自開辦IG以來與粉絲互動，起初他在該平台中發出貼文徵人，之後更大秀書法送出多張春聯，吸引許多名人與粉絲爭相留言，今（7）日周星馳再度發文曬出他聽著周杰倫專輯的照片，更直接標記對方「香港見！」對此，周杰倫也在留言區回應，讓粉絲相當期待「雙周合體」。

周星馳今（7）日在IG曬出他手拿酒杯聽著周杰倫最新專輯《最偉大的作品》的照片，文中更直接點名周杰倫香港見，而周杰倫沒多久後分別轉發貼文，並在留言區回應「星爺，太屌了！」讓該貼文在發布後短短一小時吸引上萬網友朝聖。

周杰倫轉發貼為回應了。（圖／截圖自周杰倫IG）

由於周杰倫預計5月5日起在香港舉辦7場「嘉年華」演唱會，因此許多粉絲相當期待兩人能在演唱會同框「華語音樂的王&華語電影的王，王見王」、「雙周夢幻聯動」、「雙周，都是我的年輕歲月與回憶」、「雙周合唱」、「哇哇不得了～非常期待你們的合作」。

事實上，五月天阿信先前曾在周星馳IG中留言「想為星爺唱主題曲」，而周星馳也回應「一言為定」，還在IG限時動態寫下「你作曲我填詞OK？」讓阿信相當激動直呼「星爺的許願池沒在開玩笑的」更在周星馳IG留下93個貓咪臉驚訝符號，表現出內心的不敢置信，接著他也轉發截圖表示「星爺回覆我了！當然OK！」。