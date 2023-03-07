受此消息打擊，Rivian周一盤後股價重挫下跌近7%。

Rivian發布聲明表示，創立初期的投資人可選擇在債券發行13天後，額外購買2億美元債券。

Rivian發言人表示，此次發債籌得的資金將用於推出Rivian較小型的R2系列車款。和以今天的股價出售股權相比，可轉債將帶來最佳的資金成本。

Rivian目前生產兩款電動車，分別是R1T電動皮卡和R1S電動休旅車。此前該公司曾表示手頭現金可維持營運到2025年。截至去年12月底，該公司公告的現金與約當現金資產為115.7億美元，較前一季的132.7億美元下滑。為了削減成本，該電動車新創公司上個月大舉裁員6%。

去年底，Rivian擱置與賓士在歐洲打造電動廂型車的計畫，在此之前，該公司亦將推出R2系列小型車款的計畫推遲一年，至2026年。

Rivian表示，這些債券將是「綠色」債券，這表示公司有機會以較低的成本發債，向願意為了支持環保項目而接受報酬率較低的投資人籌措資金。這筆債券將於2029年3月到期，屆時投資人可以選擇將債券轉換為現金或Rivian的股票。