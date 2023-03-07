有「四月櫻花」美稱之花旗木，以往此時在六龜區台27甲線沿路就茂盛開花，非常繽紛美麗，不過今年疑受到氣候乾燥及土壤影響，不少花旗木開得稀疏，無法吸引路人停下腳步拍照，當地民眾形容，這8年來首次花開稀疏。(林雅惠攝)

在台灣有「四月櫻花」美稱之花旗木，以往此時在六龜區台27甲線沿路就茂盛開花，非常繽紛美麗，不過今年疑受到氣候乾燥及土壤影響，不少花旗木開得稀疏，無法吸引路人停下腳步拍照，當地民眾形容，這8年來首次花開稀疏，希望過不久還能看見櫻花綻放的美景。

目前正值花旗木開花期間，六龜各地花旗木正在紛紛綻放，不過以往台27甲線六龜十八羅漢山及天臺山、六龜市區，皆可看見綻滿枝頭的粉紅花朵，讓遊客相當驚喜，表示賞櫻花不用跑日本，但今年花旗木疑似受到極端氣候影響，花苞無法綻放，「四月櫻花」美稱之花旗木，顯得枯萎沒有生氣。

森林城市協會理事楊吉壽表示，花旗木未盛開可能是土壤硬化及極端氣候造成，與缺水比較沒有直接關係，不過也可能雨水少，加上土質硬化吸水不佳，導致花旗木營養不良，也會造成花木稀疏。

森林城市協會理事長莊傑任說，或許氣候冷熱不定影響開花，由於花期到4月才結束，或許過陣子天氣較熱就會盛開。

莫拉克風災後，六龜區公所為了振興觀光產業，營造景觀吸引遊客上山，2013年於台27甲線道路兩側，種下450株花旗木(又稱泰國櫻花)幼苗，總長約3.5公里，經過這幾年細心呵護，花旗木從3月開始會綻放美麗花朵，不少遊客因此特地上山賞花。