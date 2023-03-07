南投立委補選國民黨吞敗，外界普遍都認為黨主席賴清德在黨內已經建立強大的威望，2024基本上定於一尊。前立委沈富雄6日表示，賴清德已經從谷底逐漸爬升，而總統蔡英文底下英系，有的人就提早跳船，因為民進黨內所謂的總統派系，本來就是投機的人。

沈富雄在節目《POP大國民》分析，綠營現在已經沒有人可以挑戰賴清德了，他認為賴就像是花豹一樣的完美動物，不但漂亮，顏色還可以隱藏在大自然之中，在食物鏈中沒有人可以把他當飯吃。

不過沈富雄也指出，從2019開始，賴清德的政治路就不是很順，有一段時間掉到自家人挖的陷阱，比如像是台南市議會的黑金案，以及行政院副院長鄭文燦和前新竹市長林智堅等人的學倫問題。

沈富雄還提到，現在英系的人已經漸漸開始投靠賴清德，民進黨總統派系本來就是投機的人，那總統要下台了，他們沒有靠山，當然要投靠新的主人。他舉例，陳水扁下來扁系就沒了，英系本來就是烏合之眾，有的人就提早跳船。他也強調，國民黨恐怕也只有新北市長侯友宜出馬，才有和賴清德一戰的可能。