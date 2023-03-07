桃園蘆竹光明河濱公園滾球場上方架設光電設備。（陳夢茹攝）

桃園蘆竹光明河濱公園光電法式滾球場今天啟用。（陳夢茹攝）

桃園蘆竹光明河濱公園光電法式滾球場今天啟用，成為市內唯一也是首座光電法式滾球場，既可以提供太陽光電、讓打球民眾不受雨淋，市府更無須額外支出公帑，達到3贏效果，造福許多熱愛法式滾球的在地長者。

光電法式滾球場面積共1073平方公尺，光電設置量計215.8千瓦，經發局指出，若僅建置光電球場，因光照面積不夠大，成本過高，導致廠商較無意願投標，為了提高誘因、促進投標意願，才將一旁光明市民活動中心樓頂納入標案，一併架設太陽能板，其光電設置量為68.8千瓦，2021年決標、2022年動工，今天啟用。

經發局表示，2015年起推動公有案場聯合標租，現累計163處公有房舍、3處公墓及5處掩埋場設置太陽光電，裝置容量計26兆瓦，預估年發電量約3250萬度，由於目前經濟部光電球場躉購費率加成對象僅限學校，未來若經濟部放寬適用對象後，可再盤點其他社區公園需求，擴大推動。

社會邁向高齡化，長者的健康越來越重要，許多長者在退休閒暇時間會到公園、協會及社團參與活動，打發時間、交交朋友，也能順便活絡筋骨。中華民國滾球協會理事長苗天與表示，滾球項目源自法國，已有100年以上的歷史，每名選手輪流將球拋到離目標球越近的方能得分，誰先獲得13分就獲勝。

苗天與說，法式滾球平時都是在戶外比賽，有時會遇到大太陽，或是天氣極差的下雨天，相當榮幸能參與光電法式滾球場啟用典禮。滾球活動非常適合長輩遊玩，全台法式滾球玩家近3000人，其中又以桃園蘆竹人數最多，光是桃園市蘆竹區體育會法式滾球委員會就有近400人，造福當地喜愛滾球的長者。