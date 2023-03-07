大陸海關總署今日公布前兩個月的進出口狀況，以美元計價，進出口總值8957.2億元，年減8.3％。其中，出口5063億元，下降6.8％，優於市場預期的跌9％；進口3894.2億元，下降10.2％，遠遜於市場預期的跌5.5％；貿易順差1168.8億元，擴大6.8％。期間，東協為大陸第一大貿易夥伴，而大陸對歐盟、美國、日本的進出口皆下降。

《華爾街日報》指出，這是中國貿易數據自去年10月份以來，連續第四個月為負成長。和預期相比，出口降幅低於預期，但進口降幅明顯高於預期，順差也明顯高於預期。

若以人民幣計價，前兩月進出口總值6.18兆元，較上年微降0.8％。其中，出口3.5兆元，增長0.9％；進口2.68兆元，下降2.9％；貿易順差8103.2億元，擴大16.2％。

於此期間，東協為大陸第一大貿易夥伴，與東協貿易總值為9519.3億元（人民幣，下同），增長9.6％，占大陸外貿總值的15.4％；對東協出口增長17.9％；自東協進口下降0.9％；對東協貿易順差1880.7億元，擴大91.6％。

歐盟為第二大貿易夥伴，與歐盟貿易總值為8510.9億元，下降2.6％，占大陸外貿總值的13.8％；對歐盟出口下降5％；自歐盟進口增長2.1％；對歐盟貿易順差2545.7億元，收窄12.1％。美國為第三大貿易夥伴，與美國貿易總值為7029.8億元，下降10.6％，占大陸外貿總值的11.4％，其中對美國出口下降15.2％；自美國進口增長2.8％；對美貿易順差2852.4億元，收窄24.9％。