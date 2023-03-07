新竹市衛生局1名科長遭科內多名約聘雇與同科公務員控訴，指科長專制又常霸凌下屬，常利用午休時間開會、交辦業務，讓人無法正常吃飯與午休，還常對下屬爆粗口辱罵「豬頭」、「廢物」等言語霸凌，憤而向媒體爆料並向市長信箱投訴，衛生局則表示，已受理調查並處理中。

據指控，該名科長會利用午休時間找下屬集體開會，名義上是午餐會議，但實際是各種工作業務交辦，嚴重影響同仁用餐與休息時間。

最近一次開會是在2月20日，而去年至今已有4次以上，且這名科長也常在下班前或周五休假前要求提交個人工作進度報告及個案管理訪視情形，且完成報告後有時又會被退件或告知不須交報告，讓同仁飽受壓力與困擾。

此外，該科長也會對正式公務員爆粗口，口出惡言罵下屬豬頭、廢物等言語汙辱與霸凌，甚至還有丟釘書機等失控行為，大家都敢怒不敢言，近來因為忍無可忍才會向媒體爆料，並向市長陳情處理。

衛生局則表示，確實有收到相關反映與投訴，此問題也經多次調解及訪談，目前已依人事法規處理中，對約聘雇人員及公務員的工作權益會予以保障，也多次請科長改善其應對之道，全案仍在妥善處理中。