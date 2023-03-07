前洋基球星李維拉6日清晨抵台，長榮航空地勤人員也特別在登機門手舉各式歡迎牌，熱情齊喊：「We Love You Mo（球迷對李維拉的暱稱）」，歡迎「最強守護神」李維拉來台，開心的合影留念。（陳麒全攝）

現年53歲的美國職棒大聯盟（MLB）退役傳奇球星李維拉，今天在出席個人分享會時自嘲：「投手的心理素質很重要，尤其終結者壓力很大，可能就是因為這樣我才會掉頭髮。」

李維拉（Mariano Rivera）生涯在大聯盟留下82勝60敗、防禦率2.21的成績，18年職業生涯都效力於紐約洋基，拿過5次世界大賽冠軍，入選過13次全明星賽，而他完成652次救援成功的紀錄，可能會是在未來大聯盟紀錄中最難打破的一項。

被球隊賦予終結者角色，李維拉在比賽日的「例行公事」，就是晚上7時的比賽，他會在下午2時先到球場進行手肘和肩膀的活動、伸展，接著就是請防護員做全身的按摩紓壓，此時他也會一邊觀看情蒐影片。

比賽開始後，李維拉通常會在5局結束後進到牛棚區和隊友進行心理喊話，7局開始熱身準備，以應付比賽末段可能的出場準備。

李維拉說：「每天賽前的身體準備很重要，只不過就算準備得再好，身體也很難達到100%的水準，但心理狀況就不能馬虎，投手很重要的一環就是心理素質，必須每場比賽都調整到100%才行。」

李維拉接著也開自己玩笑說：「原本我進聯盟的時候，打算留整頭的長髮，但是因為當終結者的心理壓力都很大，可能就是這個原因，才讓我一直掉頭髮吧。」