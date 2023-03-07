迎接經典賽在台中舉辦，市府數位治理局特別建置「2023世界棒球經典賽在台中」網站專區。(台中市府提供)

迎接經典賽在台中舉辦，市府數位治理局特別建置「2023世界棒球經典賽在台中」網站專區。(台中市府提供)

2023世界棒球經典賽A組首輪預賽將於3月8日展開，台中市預計迎來10萬球迷，市長盧秀燕表示，這兩天已有許多球迷湧入台中，將帶來龐大觀光與旅遊效益；市府數位治理局特別建置「2023世界棒球經典賽在台中」網站專區，並在全市重要節點布建超過1100個無線上網熱點，外地旅客到台中可免費連結，隨時獲取經典賽賽事資訊。

拿起手機並開啟WiFi，數位治理局長林谷隆示範連結台中市特別布建的iTaichung無線網路，他說，手機進入無線網路頁面後，只要點選「我同意＆免費上網」，就會自動進入市府WBC官網首頁，該網頁內建置有賽事比數、每日賽程、購票交通、食宿遊購、特約商店等各種資訊。

若是外地民眾到台中想查詢附近是否有網路熱點，只需連結網站即可，林谷隆指出，經典賽官辦熱身賽已於5日盛大展開，為讓國內外的旅客能即時掌握賽程與賽事資訊，市府特別在火車站周邊、高鐵烏日站等大眾運輸節點，以及熱門觀光旅遊景點、洽公場所等處布建WiFi熱點，全市共有超過1100個iTaichung免費無線上網熱點。

除了可透過網站專區查詢賽事資訊，林谷隆說，該網站還結合旅宿、觀光產業、餐飲及伴手禮等店家優惠資訊，並同步新增球場攤位展售配置圖、入場安檢須知及交通資訊等，讓民眾到台中能無障礙暢遊各地。

盧秀燕指出，經典賽對世界各國來說都是最大型、極具重量的國際賽事，台中市透過舉辦賽事，盼城市行銷讓世界看得見，雖然正式賽事要8日才登場，但這兩天有許多球迷到台中，希望全市市民一起接待這些外地遊客，商家則把握機會推廣及行銷。