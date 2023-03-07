厄瓜多前總統莫雷諾（Lenin Moreno）近日被控就中國在南美國家建造的水力發電站合同行賄，賄賂金額高達7600萬美元（約23億新台幣）。現年69歲的莫雷諾遭軟禁在家，他否認有關指控。

據路透社報導，起訴書指出，案件涉及科卡科多辛克雷（Coca Codo Sinclair）水力發電站的建造案，由中國企業中國水電集團（Sinohydro）承建，項目金額高達22.5億美元。包括莫雷諾在內37人被控自2009至2018年在該項目涉貪，莫雷諾家人也從中獲取66萬美元（約2020萬新台幣）。

當地總檢察長辦公室指稱，案件為該國被起訴貪汙案中涉案金額最高，並稱莫雷諾和其他被告將因「涉嫌參與賄賂犯罪」而面臨司法審判。法官羅哈斯（Adrian Rojas）裁定，莫雷諾必須每15天在國家法院出庭一次。

莫雷諾在上個月否認涉貪，強調自己沒有參與該水力發電項目的任何招標和發標工作。莫雷諾更在周日聽證會後在推特上表示，總檢察長辦公室提出的一些論點是「武斷和不人道的」。