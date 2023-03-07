日本女星清水富美加曾主演《幪面超人Fourze》、《變態超人》等大熱日本電影，卻於2017年閃電宣布離開經紀公司，投入新興宗教「幸福科學」，法號為千眼美子，現在隸屬宗教旗下經紀公司，拍攝宗教電影為主。近日，幸福科學的創辦人兼總裁大川隆法去世，享壽66歲，而教團也隨之扯出2000億日幣（約台幣457億元）的資產爭奪戰。

2017年，清水富美加曾經紅極一時，出演許多熱門電影、電視劇，豈料卻突拋「出家」震撼彈，從螢幕寵兒變教徒，還和「幸福的科學」教主大川隆法一起出書，兩人受到社會矚目，甚至傳出她要與教主長子大川宏洋結婚，不過婚事不了了之。

據日媒《FLASH》報導，大川隆法於2月28日凌晨在家中倒下，隨後緊急送醫，警方確認是死亡時間是3月2日。教主突然逝世，教團回應稱「還無法正式做出回應，3日已經向信徒們轉達『總裁身體惡化』」，而教團內部也沒有設定祭壇。而當年清水富美加聲勢浩大地加入教團中，如今社群平台動態一片靜悄悄，外界相當關注她對於此事的反應，有網友留言問：「現在是什麼心情？」本人皆沒有回應。

長子大川宏洋受訪時表示，現在證實「大川隆法要我和女星清水富美加結婚，以後的孩子要當繼承人」，然而他的生母2012年與父親大川隆法離婚，更被視為「惡魔」，母子倆相繼離開教團。目前教團又扯出2000億日幣（約台幣457億元）的資產爭奪戰。