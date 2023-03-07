1名武姓女子日前開車行經苗栗縣三灣鄉台3線外環道時，突然發生爆胎，由於當時正逢假日，又已是晚間，武女求助無門受困路邊，幸好頭份警分局三灣所員巡邏經過，主動上前協助更換備胎，讓武女得以平安返家。

頭份警分局三灣分駐所員警協助武姓女子換車胎脫困。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份警分局三灣分駐所長吳佳龍率警員賴宥緒，日前晚間巡邏行經三灣鄉外環道時，見一部自小客車停於路旁，警方立即上前關心，武姓女駕駛向警方表示，因轎車右後輪爆胎，無法行駛。員警經查看車輛狀況，發現車輪爆胎須立即更換才得以安全行駛，但因適逢假日且時間已晚，修理廠都未營業，為確保安全，員警除於該車後方擺放交通錐及爆閃燈警示外，並動手協助更換輪胎，讓武女順利平安返家。武女對員警主動為民服務精神深感謝意。

頭份警分局長林育旺表示，本案武姓民眾夜晚駕駛自小客車因爆胎受困，所幸三灣所員警積極協助順利脫困，藉此呼籲民眾平日使用交通工具前應仔細檢查油料及車況，以維護自身交通安全。