國泰證券證期處協理簡伯儀指出，台股收盤創近9個月新高，不過量能稍嫌不足，有點量價背離的意味，OTC也不若前幾日般的強勢，盤面上雖然維持多頭，但強中有透弱的感覺。預期未來台股仍會良性輪動，後續還需要觀察5日量能是否能維持2400億元以上。

盤面上，台積電早盤疲軟，午盤買盤進駐，推升股價翻紅，收在524元，上漲0.58%，股王、股后一起落難，信驊、大立光收在2565元、2440元，跌幅3.93%、0.41%；重電股熱燒，台達電收在301.5元，漲3.97%、東元收在漲停板35.1元、華新收在53.8元，上漲6.11%；軍工題材的榮鋼、jpp-KY皆收在漲停板48.1、105元。

聯準會主席鮑爾本周在美國會發表證詞和備受關注的美國就業報告發布前，市場觀望氣氛濃厚。台股近期輪動十分快速，分析師認為，操作勿過度追高，逢回再留意為上策。