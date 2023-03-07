馬鈴薯車左轉時被高馬鈴薯堆因離心力溢出車外，馬鈴薯散落台一線。（斗南分局提供）

最近正值斗南馬鈴薯採收季，一輛馬鈴薯車滿載6大袋馬鈴薯，由於裝太滿以至轉彎時「溢」出，散落路台一省道的中、外車道，斗南分局新光派出所長莊哲豪帶著員警前往協助排除，地上滿布「薯泥」則由公路局斗南工務段協助清洗。

斗南鎮是全台最大馬鈴薯產地鄉鎮，農民大多與食品加工廠契約種植，加工成洋芋片、薯條、薯餅。

日前一輛大貨車從田間收集馬鈴薯後，行經台一省道雲林科技工業區附近，左轉時被堆高的馬鈴薯因離心力溢出車外，該路段交通流量大，用路人見狀報案，新光派出所長莊哲豪、警員陳宥成前往，以2輛巡邏車封閉中、外車道，隨後幫忙撿拾。

莊哲豪說，散落的馬鈴薯有些被壓扁，散落四處只能用撿的，用路人也熱心幫忙撿到路旁，排除馬鈴薯障礙半小時內，道路恢復通行。

斗南分局長温基興表示，同仁迅速排除掉落物，及時防止交通事故發生足為表率，民眾熱心之舉也令人感佩，提醒用路人倘若發現路況異常，務必減速慢行，保持行車安全距離。