台中張姓貨車司機長期受「網球肘」所苦，試過打針、復健治療等病情仍未明顯改善，日前他開車握著方向盤準備轉彎，右手突然一陣劇痛，差點導致車輛打滑，下定決心就醫，透過「微創肘關節鏡」清創修補受損的橈側伸腕短肌，順利恢復，終於能安心出門。

亞洲大學附屬醫院運動醫學暨手外科主任賴禹呈指出，打網球的拉拍動作需大量使用手肘外側的伸腕肌群，長期過度使用恐造成肌腱炎，因而得名「網球肘」，其正式醫學名稱為「肱骨外上髁炎」，是臨床上手肘外側疼痛最常見的病因之一；患者大多是工作需要長時間提起手腕，例如生產線員工、物流業、廚師，甚至文書工作中打字姿勢不正確也可能引起，成為常見的文明病。

賴禹呈說，剛開始出現疼痛時會先建議透過口服藥物、復健物理治療與增生注射治療，搭配適度休息與工作姿勢調整，9成以上的網球肘都能大幅緩解疼痛，一旦這種頑固性疼痛持續6個月以上，且影響日常生活工作，則需考慮進一步手術治療。

賴禹呈說明，傳統開放式手術治會需要切開5公分的手術傷口，分離淺層筋膜與伸指肌群，再針對深層伸腕橈短肌進行清創修補，會破壞淺層軟組織，修復過程可能造成沾黏，且術後恢復期與疼痛緩解平均長達12周。

賴禹呈建議，如今可選擇以肘關節鏡施行微創手術，手術傷口大幅縮小至1公分，手術方式則是透過內視鏡從關節內部清除發炎組織，術後配合使用護具與增生治療促進組織修復，可大幅減少淺層組織破壞且精準處理病灶，幫助病患更早恢復日常生活；張姓司機手術時間約1小時，術後約2個月即順利恢復。

賴禹呈提醒，若民眾肘部出現疼痛情形，應先停止造成網球肘的運動或工作，讓患部充分休息，避免持續重複的動作，減少肌肉筋脈勞損誘發網球肘，若症狀遲遲未改善，則會建議患者考慮接受手術，盡快恢復生活品質。