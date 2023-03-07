明日就是三八婦女節，民眾黨3名女性立委賴香伶、陳琬惠、吳欣盈及黨團幹事長張其祿7日上午舉行「疫情將解封，女性同胞們的壓力有解封嗎？」記者會，呼籲政府減輕職業婦女負擔，同時從根本面改善育兒環境、制度，並改善托育制度。

陳琬惠表示，現行《性平法》第23條及《幼教法》第8條規範百人以上企業應提供托兒設施，且提供企業聯合或自行興辦幼兒園的空間，實際情況卻是100人至249人的企業僅0.4％，250人以上企業僅 2.6％有能力設置托兒設施，大部分企業發津貼，減少興辦托育支出。

陳琬惠指出，目前符合教育部「職場互助式教保服務實施辦法」營運的 職場互助式教保服務中心尚不到百家，當中除2家私營企業，近乎全數都是公部門及泛國營企業，困境同樣發生在幼托中心設置上；她呼籲， 政府應打造友善育兒環境，除撒幣式的獎勵補助外，更應從根本面改善育兒環境、疫後大環境依然不景氣，應讓企業想辦法配合制式的法規，打造優良職場托育場所，是社會共同的責任。

賴香伶表示，瑞典是第一個立法保障親職假的國家，也是首先制度化使父親照顧幼齡子女權利的國家，因而瑞典的生育率以及女性勞動率在歐洲雙雙名列前茅。台灣可效法瑞典，於親職津貼中設計「父職假」讓父親也能參到照顧的工作中。

賴香伶強調，台灣應打破二元勞動市場，讓男女性在職場上擁有同樣的機會，我國雖在2002年《性平法》就定有員工可申請最長2年育嬰留職停薪假，但增設托嬰中心數量或設置小規模的家園仍有其必要，且應以人口稠密區應優先；其次，為方便夜間輪班工作的家長彈性送托幼兒，政府應提供定點多元托育服務設立臨托據點，尤其夜間8時至隔天早上8時的夜托服務方案，讓外出打拼的家庭，可以有個安心的家。

甫產下男寶寶的吳欣盈上午也以影片方式線上參與記者會，她指出，我國拖育政策還有很大的改善空間，教育部的「職場互助式教保服務實施辦法」，實際落實的比例偏低。我國職場25到44歲的女性勞動參與率在2021年已達83.22％，該年齡的女性剛好也是生育年齡的階段，呼籲政府先把職場托育落實辦好，才能讓83.22％的女性「放心生育、安心工作」。