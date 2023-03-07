羅蘭認為沒有自信不會成功。（PressPlay Academy提供）

日本「牛郎界帝王」羅蘭（Roland）今年1月旋風訪台4天3夜，並宣布首度推出他的線上課程《羅蘭的自信哲學課｜認識自我 X 翻轉人生，改變一生的關鍵思維》，他強調「所謂的自信並不是與生俱來，自信是唯有透過努力才能獲得的東西。」第一次用老師的身分在大家面前分享自己的人生哲學，羅蘭表示自己也非常期待上完課的學員會有什麼反饋。

課程全面解析羅蘭的外在表現與內在意識，羅蘭想和大家分享他是如何從探索自我、養成自律並建構出一套獨有的人生觀。希望能帶給大家在生活中前進的勇氣與信念，將自信轉化為自己的處世之方，擁抱更美好的人生。1月份來台緊湊的行程除了完成課程的相關工作，為了宣傳線上課程也抓緊時間跑宣傳，不但帥氣流暢地完成GQ雜誌的封面人物拍攝，還與許多YouTube頻道拍攝合作影片，在《木曜四超玩》找邰哥下班去吃飯抬槓、和美食水水千千一起在臺式傳統早餐店約會初體驗、羅蘭也傳授自己的自信方法給Peeta，讓Peeta成為最有自信的健身教練的同時，跟Peeta一起健身。

天生就擁有自信的羅蘭認為沒有自信不會成功，他也常被問到「要怎麼樣才能有自信？」但他認為這個問題沒有捷徑，要慢慢努力邁進，羅蘭提到他睡前都會檢視自己每天的生活，而遇到對自己沒自信的人，羅蘭表示反而會想問對方：「一年有幾天認為自己有超過80分？」他認為至少要有360天超過80分，如果不夠就要更努力達成，他也開心表示自己的2022每天都有80分以上，2023還要更進步才行，羅蘭更認為一個充滿魅力的人所具備的特質是「在狀態不好的情況中，能不能撐下去或繼續努力」是一個重要的指標，展現出羅蘭身為日本男公關第一把交椅的自律及追求完美的工作態度，十分認真。

《羅蘭的自信哲學課｜認識自我 X 翻轉人生，改變一生的關鍵思維》PressPlay Academy線上課程於今（7日）下午4點正式開賣，只要在3月7日至4月18日募資限定的直播方案「ROLAND人生相談室」，將會與羅蘭更貼近在線上相會，問答互動，另外更有早鳥福利！只要於3月13日前購買此堂課成的學員就有機會抽到東京來回商務艙機票（1名）及「ROLAND義式餐廳Bella Notte招待券」羅蘭親送特製甜點（1名）。