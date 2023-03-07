縣長楊文科（左）為網紅牙牙（右）披上「新竹縣青年志工形象大使」綵帶。（羅浚濱攝）

「竹Young青年，飛躍青春！縣府教育局今年規畫17場青年培力講座、3場多元特色服務營隊，7日邀請網紅牙牙（林怡廷）擔任「新竹縣青年志工形象大使」，邀請在地15至45歲青年參加，透過實地踏查，培力增加對公共事務的熱情，激發青年對社會的使命感。

牙牙在宣傳活動擔任開場嘉賓，表演創作歌曲，巧妙融入活動主題，她並介紹「飛躍四部曲」，說她要參加「動物保護」營隊。

楊文科聆聽牙牙的歌曲後坦承「聽不太懂」，認為這就是不同世代的流行，也是青春活力的展現，為牙牙披上「新竹縣青年志工形象大使」綵帶後，希望透過牙牙的熱情活力，號召縣內青年參與「竹Young青年，飛躍青春」活動。

教育局副局長蔡淑貞表示，「竹Young青年，飛躍青春」規畫「飛躍四部曲」，共有4期17場次系列講座及活動，更規畫「社會關懷」、「偏鄉教育」及「動物保護」2天1夜的多元特色服務體驗營隊。

蔡淑貞說，希望參與學員透過走訪人文風情，學習傳統工藝創新等課程，將所見所聞轉化為自身技能，從中認同地方，透過營隊活動感受到社會有許多看不見的角落，需要人們伸出援手，進而參與公共事務，加入志工的行列。

只要新竹縣設籍、就學、就業的15歲至45歲青年，皆可報名參加，共有600個名額，詳情可至「新竹縣政府教育局青年事務科FB粉絲專頁」查詢。

第1場講座「What is 心輔犬？心流幸福研究室」3月12日舉辦，已開始報名，4、5月接續登場的有，「自媒體世代：打亮自己的社群品牌你一定要懂的二三事」、「有溫度的傳統工藝－絹印體驗坊」、「設計專屬桌遊玩霸教育」、「端午ｘ羊毛氈」等課程。