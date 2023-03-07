近年台灣離婚率攀升，根據內政部最新統計，平均每三對結婚中有一對離婚，資深媒體人莎莉夫人表示，日前聽到呂秋遠律師上廣播節目時，提到女人思考離婚時，最需考量的因素就是「自由跟錢」，接著爆料友人婚姻出狀況時，寧可為了錢忍受「三人行」的婚姻，讓網友直呼不可思議。

莎莉夫人指出思考離婚時，「自由跟錢」兩者兼得最好，但往往人生很多情況只能擇一，接著舉進入職場為例，世間少有能實踐夢想又能賺錢的工作，多數人遇到的狀況是做著熟悉但不那麼喜歡的工作，或曾喜歡但做久總讓人疲乏的慣性工作，想轉換跑道卻又考慮到穩定性與收入，最後只得年復一年的做著，但有人寧可冒著沒有固定收入，選擇自由拒絕當社畜，她表示沒人能給予正確答案，只有自己才能承擔所做的決定。

莎莉夫人表示婚姻中，有人選擇自由，寧可「淨身出戶」也不要待在假面婚姻裡，相較這般需要面臨未來生活不知道會有何變數的決定，反觀認識的友人中，有人立志嫁給有錢人，當婚姻出狀況時死也不離婚，在於沒辦法憑著自己能力，過著過往相同等級的生活，加上由奢入儉難的前提下，除非離婚能拿到想要的財產，否則為了能被丈夫豢養著，也要忍受「三人行」婚姻。

莎莉夫人強調「選擇『自由』未必是自私、不負責任，選擇『錢』未必是勢利、短視，有時錢跟責任是綁在一起的，有時錢可以買到 自由」，對此，網友紛紛留言：「都是自己的選擇，還是自己掌握方向盤比較好」、「與其常常太在乎別人怎麼想你，不如用心的了解自己」、「知道自己要什麼就好，沒人有立場去批評別人怎麼樣」。