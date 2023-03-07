為改善竹科交通，新竹市長高虹安（右）宣布祭出上任第1箭，將優先改善介壽路與金山街口易肇事路口及試辦光復路一段525巷調撥車道因應。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

為改善竹科交通，新竹市政府近日辦理交通改善小組會議，聘請專家學者擔任交通改善小組顧問，討論園區交通改善相關議題，經會議決議結果，市長高虹安也宣布祭出上任第1箭，將優先改善介壽路與金山街口易肇事路口及試辦光復路一段525巷調撥車道因應。

高虹安表示，園區交通問題隨都市發展及園區擴張日益嚴重，新竹市民長期以來對園區交通改善殷殷期盼，因此上任後隨即成立交通改善小組，盤點梳理園區交通問題，尋求改善小組顧問團隊診斷，期能打通任督二脈逐步提出改善方案。

她說，園區交通問題已累積數十年，解決園區交通問題須循序漸進，市府團隊將廣納專家學者寶貴意見，希望能將園區交通問題從大頭痛逐步變成小頭痛。

高虹安指出，上任後即親自視察介壽路與金山街口交通安全議題，發現諸多問題亟待改善，在里長座談會時，也接獲仙水里長林美玉陳情改善光復路一段525巷交通瓶頸，同時也接獲民意代表關心此議題。

經交通改善小組討論後，請交通處進一步研擬金山街與介壽路口交通改善方案，並著手規畫「試辦光復路一段525巷調撥車道」前置作業，透過試辦評估交通改善成效。

交通處長倪茂榮表示，上午尖峰時段市區及竹東方向每小時超過3500輛車，由光復路經介壽路進入園區，光復路一段525巷約1200輛車、金山街約1100輛車同時進入介壽路，該路口尖峰車流近6000輛。

如此車流導致光復一段525巷常因介壽路與金山街口瓶頸，排隊車輛嚴重回堵至鎮安宮、介壽路車流也回堵至光復路一段，交通瓶頸由介壽路與金山街口不斷向外擴張，天候不佳時，進入園區周邊重要道路更是動彈不得。

交通處在今年2月調查光復路一段525巷上午尖峰流量，發現往園區方向車流量占84％，已趨近實施調撥車道條件，故納入交通改善小組討論。

此外，前市府都市更新審議通過世界高中旁大型建案1000戶即將入住，該建案緊鄰介壽路，未來更將為該路口帶來更大衝擊，市府也會提前著手因應。

綜合諸多因素，交通改善小組優先針對「介壽路與金山街口、光復路一段525巷」列為短期優先改善重點，會中也與新竹科學園區取得共識，攜手改善此處交通瓶頸。

交通處強調，將依交通改善小組決議，優先啟動介壽路與金山街易肇事路口改善規畫設計作業，同時辦理介壽路、光復路一段525巷沿線路口交通資料蒐集，規畫「試辦光復路一段525巷調撥車道」前置作業並與地方溝通，經交通改善小組確定後將盡速試辦，以紓解園區交通。