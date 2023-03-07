詐騙案件層出不窮，警方雖向民眾宣導各式詐騙手法，但仍有詐騙集團將歪腦筋動到醫院病患和陪病家屬身上，因此，新竹市警局第一分局選在婦女節前夕，到周邊醫院宣導反詐，介紹常見的6種詐騙手法，加強宣導識詐，也準備鮮花感謝醫護人員不眠不休地守護民眾健康。

警方指出，由於民眾識詐能力提升，詐騙集團開始將歪腦筋動到住院的病患及陪病家屬，除了透過假扮假檢警詐騙之外，也假冒名人投資股票等，各種詐騙手法層出不窮。

警一分局副分局長陳世雄說，只有透過不斷宣導，才能有效「阻詐」，並說明最常見6種手法分別是「假投資、假交友、假網拍、假借貸、解除分期付款、虛擬遊戲點數」。

陳世雄日前也率分局同仁，前往國軍桃園總醫院新竹分院宣導反詐，因應38婦女節，一分局也準備鮮花，感謝護理人員在過去疫情期間辛勞的抗疫，以及承接守護民眾健康。

同時也透過醫院電視牆撥放「阿昭署長防詐影片」，讓民眾提高生活中防詐意識，隨時提醒身邊親友，避免落入詐騙集團話術陷阱，並以「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大面向破解詐騙手法，建立國內「防詐騙、擋金流、清集團」的終極目標。

警一分局呼籲，民眾若遇不明可疑電話，不論手機或市話，切記防詐騙3要領「1聽、2掛、3查證」，只要撥打165或110報案專線，即可由專人為民眾說明，並研判是否為詐騙事件，防止個人財產損失。