南部水情吃緊，台南水情燈號自3月1日轉為「減量供水」橙燈，市府水利局在樹谷園區、永康科技工業區、柳營科技工業區、仁德及官田水資源中心等5處，建置大型移動式RO淨水設備；其中在樹谷園區的1組RO設備已啟用、每日供水量400公噸，可作為工業冷卻水使用，永康科預計10日整備設備，其餘由水利署視水情狀況調動使用。

台南2021年初面臨旱災缺水危機，市府向中央爭取在樹谷園區設置1組大型移動式RO淨水設備，當時啟用2個月，隨著水情趨緩就未再使用。如今時隔2年，再度遇到嚴峻旱象，市府除了重新啟用樹谷園區的RO設備，也在永康科、柳科、仁德及官田水資源中心增設機組。

水利局表示，目前在柳科、仁德及官田水資源中心分別設置1組RO設備，永康科則配置2組，產出的水質可供應給工業或科技業廠商使用，而此次選定建置的地點都在工業區內或附近，讓廠商方便就近取水。

南部地區的集水區將近600天沒有降下大雨，截至7日下午1時許，曾文水庫蓄水率17.99％、水位標高201.07公尺，蓄水量連同烏山頭水庫1.35億噸。供應民生用水為主的南化水庫，水位標高168.94公尺，蓄水量4087萬噸，蓄水率45.67％。