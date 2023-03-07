新竹縣文化基金會去年設立「日日當好」文創品牌，協助新竹縣藝術創作者合作開發文創品，首度舉辦「匠心之夢」全國文創工藝競賽，祭出超過32萬元的獎金，廣邀全國工藝好手展現原創力，創造富有美感及市場發 展性的文創工藝品，一起來搶獎金！

文化局長李安妤指出，新竹縣文化基金會設立「日日當好」文創品牌，陸續推出向藝術家蕭如松致敬的「松語杯」、藝術家許賓香「畫作帆布包」等文創品，去年創造營業額達112萬餘元，將持續支持下一位新竹縣藝術創作者實踐夢想。

新竹縣有柿染、竹雕、銅器、玻璃、版畫、螺鈿等豐富技藝，擔任新竹縣文化基金會董事長的縣長楊文科，曾到新埔柿染工坊參訪柿染工藝開發的文創商品，決定今年首次舉辦全國文創工藝競賽，總獎金超過32萬元。

該競賽以新竹縣文化古蹟、歷史建築及產業特色，不限使用銅、木、竹等任何媒材，希望全國工藝好手創造兼具市場性、觀賞性、原創性及實用性的文創工藝品。

李安妤說，得獎藝術家還有機會獲得獨家合約，與文化基金會共同生產與販售得獎文創品，連同入選作品預定8月17日到9月24日在文化局美術館展出，展現創作者們的工藝巧思，從工藝品中一窺新竹縣的文化特色。

「匠心之夢」全國工藝競賽，只要是中華民國國籍者，可在3月13日到4月14日報名，參賽作品以2020年1月1日以後創作，且未曾獲得國內外各項競賽得獎作品為限，每人限參加乙類乙件。活動詳情可上新竹縣政府文化局官網「獎金獵人」網站。