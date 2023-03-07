高雄林姓男子開車闖紅燈、高速撞擊鳳翔國中梁姓女導護老師，導致梁女腦傷成植物人，臥床至今。一審判梁男1年6個月，檢方認為判太輕上訴。高雄高分院7日宣判，林男違規超車闖紅燈，造成梁女重傷，還差點撞上3名學童，危害嚴重，改判2年2月，可上訴。

林男是水果行擔任司機，前年12月1日上午7點，開車沿鳳山區保南二路由南向北方向行駛，經過保南二路與保義街口時，直接闖紅燈還違規跨越雙黃線，撞上正在站導護的梁女。

當時，梁女的母親正好載著梁女就讀小學一年級的么女上學，母親、女兒雙雙目擊梁女被撞飛，當場嚇到不知所措。梁女當場倒地昏迷，送醫急救後因腦部受傷，四肢機能永久喪失，呈現植物人狀態，終身只能臥床。

林男辯稱他是趕著上班，沒看到號誌、導護老師，但轄區警方調閱路口監視器畫面，發現林男開車行經路口，完全沒有剎車。

梁女的女兒表示，事發1年多以來，至今仍害怕想起當時後經過，甚至不敢到醫院探望臥床的母親。

一審法官認為，林男在現場主動坦承肇事，符合減刑規定，依過失傷害罪判刑1年6月，但檢方認為量刑過輕，堅持上訴。

高雄高分院認為，林男案發前就違規跨越雙黃線，還闖紅燈，不僅造成梁女重傷，更差點撞上正要過馬路的3名學生，重點是至今仍未賠償梁女及家屬，最後從重改判2年2月，可上訴。