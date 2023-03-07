現場有立法委員陳歐珀（左4）、公路總局長陳文瑞（右4）、監理組長魏武盛、台北區監理所長黃鈴婷（右3）、公路總局第四區養護工程處處長林文雄（左1）等人出席。（吳佩蓉攝）

數位行動監理車的車內空間寬敞且結合數位科技，設有考試測驗區、數位體驗區、舞台展示區、窗口服務區及茶水休憩區。（吳佩蓉攝）

數位行動監理車的車內空間寬敞且結合數位科技，設有考試測驗區、數位體驗區、舞台展示區、窗口服務區及茶水休憩區。（吳佩蓉攝）

為提供偏鄉更多元、便利的服務，不論是換發行、駕照或考駕照等監理業務服務不侷限於監理所站，遂公路總局以「公路總動員、行動監理站」概念，去年底購入6輛數位行動監理車供全台使用，台北監理所首部行動監理車今（7日）於宜蘭正式啟用；宜蘭監理站長李明正表示，將前進偏遠地區，打造有溫度的服務。

數位行動監理車提供到點服務，不僅可機車考照、車輛過戶、牌照繳銷、報廢和行、駕照異動及國際駕照換領等，還能網路線上服務，有考照預約報名、汽燃費電子繳款單申請、交通違規繳納等多項監理業務；其車內空間寬敞且結合數位科技，設有考試測驗區、數位體驗區、舞台展示區、窗口服務區及茶水休憩區。

過去全台行動監理車僅有一輛，公路總局於去底購入6輛數位行動監理車，供全台監理所共同使用。今於宜蘭監理站舉辦首部數位行動監理車啟用儀式，優先至宜蘭偏鄉服務；現場有立法委員陳歐珀、公路總局長陳文瑞、監理組長魏武盛、台北區監理所長黃鈴婷、公路總局第四區養護工程處處長林文雄等人出席。

陳歐珀表示，縣內的南澳鄉、大同鄉位置偏遠，民眾要到市區的監理站考試或是換照都相當不便；以南澳鄉來說，光是2021年就有82位鄉親透過行動監理車辦理機車考照及高齡換照，需求並不算小；但過去只有一輛行動監理車，幾乎一年才能輪到一次，遂向中央爭取經費，再編列6輛監理車預算供全台監理所使用。

李明正指出，未來將以全新打造的多功能變形金剛「數位行動監理車」，前進到偏遠有需求的地區，將下鄉考照、高齡換照及微型電動二輪車掛牌等相關業務，都能現場一次辦理，打造有溫度的服務。