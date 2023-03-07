今（7）日清晨台鐵第1121次從基隆開往新竹的區間車突然傳出車內有人不適，隨後才得知身體不適者原來是司機員；司機員稍微休息約14分鐘後，仍持續開車至新富站換班，列車約延誤17分鐘。

台鐵第1121次今日清晨5點55分從基隆出發，預計8點19分抵達新竹站。不料上午6點出頭，列車剛停靠七堵站，就傳出車內有人不適，至於車內有不少旅客，台鐵也透過廣播，通知旅客可搭乘4103次開往北湖的列車。

台鐵對本報說明，該司機員於運轉乘務中突發性身體不適，司機員立即依規定通報行控中心啟動應變機制，經了解該司機員係因胃痙攣感到不適，經稍休息後已無不適狀況，可繼續開車，並已於北湖站交接乘務。後續由機務段啟動關懷措施，並安排段內職醫協助。

至於台鐵出車之前的正常作業流程，台鐵表示，司機員於上班乘務前，除依規定辦理血壓及酒測作業外，遇有身體不適狀況應主動告知值班副主任；值班副主任也須對上班司機員主動關心及評估身心狀態，發現不適乘務時，均依規定辦理乘務員更替。