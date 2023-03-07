女星高圓圓外型姣好、氣質優雅，2008年入選大陸前50美，是公認的大美女。近日，高圓圓到不起眼的攤販買飯糰，還直接在路邊大口吃飯糰，表情超真實，完全沒有巨星的架子。

抖音帳號「我老闆是高圓圓」昨（6日）上傳最新影片，畫面中，高圓圓坐在車上問：「我們現在去吃什麼？飯糰？」助理回答：「水南糯米飯。」下秒一行人來到一間裝潢簡樸的蒼蠅小館（泛指店鋪舊、面積小、消費親民的小餐館），由於高圓圓全程隔著口罩點餐，店內客人和老闆疑沒發現她的真實身分，未掀起騷動。高圓圓先向店家指定醬油糯米飯，配菜再加雪菜、毛豆、油條、花生、辣椒、筍乾等，十分豐富。

高圓圓挑完飯糰的配料後，在路邊大口吃起來。（圖／抖音@我老闆是高圓圓）

接過糯米飯糰後，高圓圓把口罩拉到下巴，直接站在路邊大口咬飯糰，眉頭甚至皺成一團，看起來沒有偶像包袱。吃了幾口後，高圓圓露出滿足的笑容，形容滋味很像醬油拌飯加了各種鹹菜；回到車上她繼續吃，誇讚飯糰既美味料又多，「我挑的都是我喜歡吃的」，最後還對鏡頭邊點頭邊比OK手勢，推薦大家去品嚐。

高圓圓說飯糰很好吃。（圖／抖音＠我老闆是高圓圓）

許多網友看完這部影片，都被高圓圓的美貌震懾，紛紛留言開玩笑：「我雖然是女的，我與趙又廷不共戴天」、「趙又廷，你小子出來單挑啊」、「打倒趙又廷，奪回高圓圓」，也誇讚：「高圓圓的臉就代表著人間的美好」、「頂級美貌，我要長這樣我天天橫著走。」