因應物價及基本薪資上漲，加上雞蛋近期批發價創新高，台北市政府擬調漲112學年度營養午餐餐費；南投縣長許淑華指出，縣府長期支應營養午餐費，推動免費國中小學生營養午餐，去年才調漲每人每餐45元至62元不等，不過考量原物料飛漲，或有錢買不到鷄肉、雞蛋等，將責成教育處檢討，是否調高學生餐費。
南投縣府教育處指出，99學年度起，縣府利用砂石疏濬資源開發基金推動國中小學免費營養午餐，因應原物料及薪資上漲，為讓學生吃得營養健康，去年2月才調高每學童每餐7元的營養午餐餐費，學校自設廚房每生餐費由38元提高至45元，供應桶餐學校餐費由43元提高至50元，偏遠地區學校每生調高至62元，相較其他縣市，目前縣內營養午餐經費尚平穩。
南投縣長許淑華認為，各級學校依營養師開的菜單調配食材，讓孩子吃得營養，因應各項原物料飛漲，還有近期可能有錢也買不到鷄肉、雞蛋等食材，已責成教育處檢討，為了學生權益，及考量廠商生存空間，是否將營養午餐的補助款調高。
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