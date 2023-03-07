國防部日前公告，《全民防衛動員法》將進行修法，引發「16歲學生將上戰場」的恐慌，國防部長邱國正則保證，16歲學生不會上戰場。對此，台北市前副市長李永萍分享，民眾黨立委賴香伶父親在二戰時，被日軍抓去當軍伕的往事，讓她感觸很深。李永萍也指出，當年日本人曾說，被徵召者不會去前線戰鬥，但最終，仍有不少被徵召者犧牲。

李永萍昨（6）日在政論節目《少康戰情室》表示，這次《全動法》的修法，以及稍早的兵役延長，會引起這麼大的動盪，是因為台灣社會本來認定若兩岸爆發衝突，美國等盟國會協助台灣，在海上就能解決戰事，而開始動員造冊，不就代表台灣本島可能會成為第一線？

李永萍接著說，日前在中視政論節目《庶民大頭家》同台錄影時，賴香伶提到，父親在太平洋戰爭時曾被日軍抓去當軍伕，國防部現在對16歲的學生進行造冊，和她父親當年遇到的狀況差不多的。

李永萍認為，這些被日軍徵召的人雖然沒被送上前線與盟軍作戰，但仍去戰場當挑伕、伙房兵，亦或是後勤運輸兵，和現在《全動法》內容是一樣的。她也直言，雖然是在前線後方，仍有不少被徵召者犧牲，因為即便是後勤兵，一樣是在戰場第一線支援戰鬥的。