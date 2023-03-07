近期有許多知名人士因跌倒喪命， 包括歌仔戲國寶陳美雲、美國總統拜登等，而衛生福利也統計2021年死因排行榜，發現「跌倒」竟然是65歲以上長者事故傷害死亡的第2名，僅次於第1名的交通事故。醫師呼籲，切勿輕忽跌倒伴隨而來的嚴重傷害，更教導民眾幾個預防跌倒的運動小撇步。

桃園療養院職能治療科主任王三平指出，長輩會因為年齡的增長，導致肌肉量逐漸減少，40歲以後的肌肉量會以每10年減少8％的速度流失，70歲後則以每10年減少15％。日前台灣調查生理衰弱或衰弱前期盛行率分別是6.8％至40.5％，衰弱是人不穩定的狀態，身體功能會快速惡化。

王三平說明，生理衰弱常伴隨肌少症、活動量減少、食慾不足、骨質疏鬆、睡眠品質不佳、容易疲累跌倒等生理問題，他建議可於以下家中生活型態進行自我檢測，可以從走路速度緩慢（直線行走每秒小於0.8公尺）、上肢握力下降（慣用手的最大握力男性＜26公斤、女性＜18公斤）、行動吃力（從座椅起身、爬樓梯出現困難）、非刻意體重減輕（過去一年內體重減輕5％）、自述容易疲累（最近做任何事情感到費力）等提早發現徵兆，若過去1年連續發生2次以上反覆跌倒者，更需要留意身體變化。

桃療職能治療師陳怡卉說，日前針對桃療平均年齡51歲的慢性住院病患們進行生理衰弱評量，發現竟有17％的個案有下肢肌力衰弱傾向，這代表要盡早篩選衰弱個案的重要性。對抗衰弱最有效的運動是阻力型運動，建議民眾每周可安排2至3次，每次8至10組的動作重複約10回。

此外還可以搭配有氧運動，像是健走、爬山、游泳等，而柔軟度訓練則有太極拳、毛巾伸展操等，另也提醒高齡者的3餐需攝取足夠的熱量與優質蛋白質，或是適當補充營養品來加強，多到戶外活動、曬曬太陽及保持開朗的心情也是對抗衰弱不可少的妙招。