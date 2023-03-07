劉宗聖指出，台灣ETF市場規模約2.5兆元，其中有1.3兆元是債券，超過230檔ETF中，有近100檔是債券ETF，但債券ETF的受益人僅18.5萬人，相較0050、0056兩檔受益人就逾150萬人，顯見多數投資人對債券ETF相對陌生。不過隨著美國公債殖利率大幅攀升，帶動債券ETF配息水漲船高，讓原本由法人為主的債券ETF市場，在一般投資人間掀起熱潮人氣爆發，根據臺灣集中保管結算所統計，元大美債20年（00679B），2022年投資人數自8,262人成長至51,088人，年增數與總人數均為債券ETF第一。

元大美債20年(00679B)於證券市場掛牌交易，投資人看名稱就能了解其投資於被視為無風險資產的美國長天期公債，目前1張價格僅約新台幣3萬元，可以零股交易也能定期定額，債券ETF因其配息收益計入海外利息所得，適用個人最低稅負制，一般投資人新台幣670萬元內可免稅，且因其配息來源屬於境外所得，故免繳二代健保補充保費，是集合固定息收及眾多優勢的產品。

洲際交易所集團(ICE)亞太區負責人Magnus Cattan指出，2022年全球投資級債出現罕見大跌，絕大部分原因來自利率環境走升，而不是違約率增加下的信用利差擴大，在近期已可觀察到市場資金流入長天期公債，今年來各類型債市普遍呈現上漲表現。根據ICE沙盤推演資料，對於一個以美元計價的債券投資組合，今年儘管通膨高檔、利率上揚的威脅續存，但影響債市報酬率較大的因素以匯率為主，整體來看美國公債、投資級債憑藉其防禦性資產特性，及較以往顯著為高的殖利率，如2022年底美國國債指數收益率4.3%，遠高於過去5年歷史水平的1.7%，都將持續吸引市場資金興趣。