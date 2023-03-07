夏宇童在衛視中文台《一袋女王》透露大學時被另一半分手，傷心的她覺得一切就像世界末日，每次只要踏進2人過往常去的便利商店，淚腺就止不住，那段時間，夏宇童都會蹲在便利商店角落一直哭，好幾次都哭到凌晨3、4點，甚至眼睛發炎。在哭了兩個月後，店員看不下去好言相勸，請她不要再哭，因為她每天凌晨在那哭，害得那家店被傳鬧鬼。

夏宇童說那段失戀發生在大學時期，兩人每次吃完東西都會到學生餐廳裡的便利商店買飲料，而且男生一定會買一支冰棒來吃。分手後，夏宇童每次看到店裡的飲料櫃，就會想到兩人過去每次吃完飯逛超商的開心回憶，眼淚隨即流不停。後來夏宇童情況越來越誇張，連去她家巷口的便利商店也會不自覺落淚、哭到深夜，而且她只要一想哭，就會爬到ATM跟員工出入口附近的隱密角落，蹲在那掩面一直哭，每天哭到凌晨3、4點，整整哭了兩個月後，店員受不了勸她不能再這樣哭，還無奈的說：「我們這間店已經被人家說鬧鬼了」。原來因為夏宇童躲得太好，導致有些客人進來後只聽到啜泣聲卻不見人影，就算被看到也只看見她掩面哭泣的長髮，才會被以為鬧鬼，讓全場人聽到既心疼又好笑。

夏宇童表示過了一年後，以為自己已經走出來了，沒想到有次去信義商圈吃飯，結束後要回家時卻發現叫不到計程車、路上也攔不到車，突然想到以前遇到這種情況，男友就會在她等車空檔陪她講電話，或是騎車來接她，情緒湧上心頭害她再度淚崩，還哭倒在馬路上。還好有位好心的計程車司機看到夏宇童哭倒路邊，不只停車，還下來扶她上車，一路上關心她發生什麼事，夏宇童也因此獲得宣洩管道，哭訴自己好想男友，哭到讓有女兒的司機聽了好心疼，一路開導她，到她家後不只不收車費，還堅持要她打電話給媽媽，等媽媽下樓接回家才離開，讓她至今對那位計程車司機仍滿是感激。本集於3月8日（三）晚上11點在衛視中文台播出。