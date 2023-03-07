本土今天再添1例本土猴痘病例，為一名住在台北市的30多歲男性，與先前2例本土、5例境外沒有接觸史也無出國史，疾管署副署長羅一鈞研判，可能與國境剛開放的出國潮有關。考量個案散發發生，社區風險提高，規畫2階段疫苗接種，首波1100劑，目標3000人次；第二波則要等到清明連假後加購的1萬疫苗到貨才擴及六都以外，盼達4萬人接種。

短短一周，國內北、中、南連爆3例感染源不明、散發的本土猴痘個案。疾管署副署長羅一鈞表示，先前新竹縣、高雄市個案，目前仍住院隔離中，接觸者皆無發病。

今天再度新增一名台北市30多歲男性個案，於2月下旬因發燒、四肢及軀幹陸續出現水泡及膿疱等症狀，就醫確診，同樣也沒有出國史，目前匡列18人，其中2名為同住者、1名為親密接觸者，其餘15人為工作接觸者。將針對前3名進行暴露後預防接種評估。

羅一鈞表示，目前3名本土案例都沒有交集，屬於散發個案，沒有疫調關聯可以認定是群聚，顯示傳播風險提高，因此宣布兩階段疫苗接種規畫。

羅一鈞表示，目前手頭有1100劑疫苗，第一階段，將在一周內完成第一波猴痘疫苗擴大接種的準備事宜，在原本的實驗室操作人員之外，新增「與確診猴痘個案曾有任何形式性接觸之高風險接觸者」及「 近6個月內曾有高風險性行為者」兩類人可以暴露前預防接種。另外，也將改採更有效率的皮內注射打法，注射劑量只需打原本的5分之1。

第一階段先鎖定六都開打，下周二公布細節，希望在3月內能將疫苗提供給高風險對象進行第一波接種，目標3000人次。第二波則要等到清明連假之後加購的一萬劑疫苗到貨，才擴及六都以外，目標3萬～4萬人次。

羅一鈞說，疾管署昨已與六都的衛生局開會，要求協助並提報能提供疫苗接種服務的醫療機構名單，後續還要進行人力調度、皮內注射教育訓練等，之所以選定六都，主要是因為疫苗需要負20度C保存，且開封後12小時內要打完，且每瓶可接種3～4人，所以才先選擇六都為主，集中地點、定點接種才能發揮效益。至於疫苗保護力，暴露後14天內注射，疫苗保護力可以達到8成。