土耳其「紅蘋果」（Kizilelma）無人隱形戰機二度試飛成功

近10年來，土耳其企業已成為無人機的主要設計者和製造商。其中拜卡（Baykar）更迅速研製了最新，也最具潛力的「紅蘋果」（Kizilelma）無人戰機。由於它外型類似中方「威龍」戰機，又有「土製殲20」之稱。而土耳其海軍打算，要讓「紅蘋果」成為首艘自製兩棲突擊艦「安納杜魯」號（TCG Anadolu）上的主要艦載機。

不過，據《商業內幕》（Business Insider）網7日報導，目前拜卡還在研製海軍版TB2，也就是所謂TB3，它將有較長的雙翼，並能折疊，以節省空間，而起飛重量也將增加，至於總酬載量更是TB2的近兩倍。除了執行情監偵任務外，TB3很可能也會用來發動有限的打擊。

才不到10年，土耳其就成了無人機強國。去年無人機就成為國防工業最大的單一出口項目，總額為 8.715億美元（近270億台幣），比 2021年成長了 80%。

自從「旗手」（Bayraktar）-TB2武裝無人機在俄烏戰爭中，因烏克蘭使用而打響名號後，拜卡至今已為24個國家打造了超過400架TB2。而它1月23日宣布，「紅蘋果」已二度成功試飛，向成為拜卡的至寶再邁進一步。

「紅蘋果」長48英尺（近15公尺）、翼展為32英尺（近10公尺）、航程達500海里、作戰高度為35,000英尺（近10670公尺）、最高時速約460英里（約740公里）。拜卡說，它的最大起飛重量約為13,200磅（近6,000公斤），並能搭載重達3,300磅（近1,500公斤）的彈藥，飛行5小時。

此外，拜卡說，「紅蘋果」裝備了主動電子掃描陣列（AESA）雷達，擁有低雷達截面積（RCS）隱形機身，而渦扇發動機有兩個進氣口，可進行超音速巡航，至於近耦鴨式布局則得以提升它的機動性。

土耳其第一艘無人機航母「安納杜魯」號（TCG Anadolu）

目前拜卡研製的兩款原型都採用了烏克蘭伊夫琴科-進步設計局（Ivchenko Progress）設計的次音速AL-25TLT發動機。儘管俄軍攻擊不斷，但設計局仍設法完成訂單。而未來的「紅蘋果」將有較先進的AI-322F發動機，屆時戰機將可超音速飛行。

至於未來發展的變體版中，起碼會有1款將採雙引擎設計。由於安卡拉一心要發展國防工業，「紅蘋果」可望裝備土耳其自製精準導引彈藥、空對空飛彈，還有巡弋飛彈等武器。

雖然「紅蘋果」早自2013年就以某種形式發展，但近年來發展很迅速。最初它在2021年7月亮相，但2022 年 3 月就出現在拜卡的生產線上。同年11 月 20 日就展開起飛滑行測試，隨即在12月3日進行首次跳躍測試。原本拜卡預計，2023要讓它首飛，但去年12月14日，它就成功完成了任務，飛了18分鐘後安全降落。