4名美國公民3日在墨西哥北部遭槍手襲擊並擄走，知情的美國官員表示，這幫槍手可能抓錯人。FBI為營救被綁架的4人並緝拿犯嫌，懸賞5萬美元（約新台幣154萬元）獎金。

這名官員表示，4名受害者據信並非犯嫌原先鎖定的目標，而是因為遭誤認而遇劫。調查人員認為，墨西哥毒梟似乎將這些美國人誤認成海地的毒品走私分子，還說當局並未發現這4人有任何犯罪紀錄。

美國官員表示，遭擄的美國人為購買藥物前往墨西哥與美國接壤的邊境城市馬塔摩洛斯（Matamoros），調查人員已在他們的駕駛的汽車裡發現相關收據。

美國聯邦調查局（FBI）將提供5萬美元獎金，希望民眾提供線索，協助找到這些身分不明的受害者，並將犯罪者緝捕歸案。

FBI在透過美國駐墨西哥大使館發出的聲明中說，4名美國公民3日駕駛一輛掛有美國北卡羅來納州車牌的白色廂型車，進入塔茅利巴斯州（Tamaulipas）的馬塔摩洛斯。

FBI說：「他們進入墨西哥後不久，便遭一群身分不明的槍手開槍，接著被武裝分子用另一輛車帶離現場。」

美國駐墨西哥大使沙拉薩（Ken Salazar）在聲明中表示，有「一名無辜的墨西哥人在這起事件中不幸喪命」。

長久以來，與美國德州最南部城市布朗斯維爾（Brownsville）接壤的馬塔摩洛斯一直以來受到與毒品販運及其他組織犯罪相關的暴力事件所擾。

由於犯罪集團的綁票和勒索威脅，塔茅利巴斯州的高速公路被認為是墨西哥最危險的路段之一。

鑑於犯罪、綁架事件頻傳，美國國務院建議民眾不要前往塔茅利巴斯州。