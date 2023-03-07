「2023南優鉉 FANCON [SECRET HOTEL NAMU：無與倫比的一天] IN TAIWAN」票價和福利圖。（華藝娛樂提供）

韓國男團「INFINITE」雖約滿後相繼離開前東家Woollim娛樂，但成員們強調團體未解散，去年疫情解封後接力單飛來台與粉絲見面，繼李成種、金聖圭、L（金明洙）後，主唱南優鉉也宣布將於4月9日造訪寶島。

演出名稱為「2023南優鉉 FANCON [SECRET HOTEL NAMU：無與倫比的一天] IN TAIWAN」，南優鉉俏皮稱自己是這個聚會的CEO，「CEO服務，貼心至上！希望當天光臨的粉絲，都能得到最頂級的享受！我是為了你們的幸福而生，因此當天，我將會為所有粉絲量身定做最專屬的精彩內容，讓大家都有賓至如歸的感覺！」

以寵粉出名的南優鉉感性表示，「其實那個被寵的人是我！出道至今，若是沒有粉絲對我的支持，我是絕對不會走到這裡的，所以是他們寵著我！對我來說，粉絲就是家人，在家人面前，我是自在的！」這次南優鉉除了將展現超強演唱實力，將發行的好歌都唱一輪，也搶先預告，將有零距離聊聊真心話時間，藉由這樣的交流，希望粉絲多瞭解自己，自己也能多認識大家，「我想聽到你們的迴響！」

「2023 南優鉉 FANCON [SECRET HOTEL NAMU：無與倫比的一天] IN TAIWAN」將於4月9日晚間6點在TICC國際會議中心登場，門票3月18日（六）下午1點Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台全面開賣，祭出全場擊掌、一對一合照等多樣福利，更多詳情請洽華藝官方樂臉書查詢。